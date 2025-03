© Foto: Richard Drew/AP/dpa

S&P 500-Futures legten am Dienstagmorgen leicht zu, nachdem am Montag die Angst vor einer Rezession der US-Wirtschaft einen breiten Ausverkauf ausgelöst hatte. Ist der Crash an der Wall Street schon vorbei?Nach dem gestrigen breiten Ausverkauf am US-Aktienmarkt aufgrund wachsender Rezessionsängste konnten sich S&P 500-Futures am Dienstagmorgen leicht erholen. Futures auf den Dow Jones Industrial Average drehten ebenfalls ins Plus und stiegen um 0,3 Prozent bzw. 126 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 legten um 0,14 Prozent zu, blieben aber insgesamt mit einem Rückgang von 0,15 Prozent im Minus. Der Montag war insgesamt von deutlichen Verlusten an den US-Börsen geprägt: Der S&P 500 …