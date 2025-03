Luzern (ots) -Die Mannschaftsläufe für Primarschulen haben am Luzerner Stadtlauf eine lange Tradition und sind seit 1978 im Rennprogramm. Bei der 47. Austragung vom Samstag, 3. Mai 2025 ermöglicht MSD Schweiz (Merck Sharp & Dohme AG) die kostenfreie Teilnahme für 1'100 Kinder.Der Luzerner Stadtlauf begeistert seit jeher Erwachsene, Jugendliche und Kinder für den Laufsport. Ab diesem Jahr wird die Teilnahme für Schülerteams noch attraktiver: MSD, eines der global führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit Schweizer Hauptsitz in Luzern, übernimmt erstmals das Startgeld für 1'100 Kinder, welche in den Schüler-Mannschaftsläufen an den Start gehen. Zudem setzt MSD - gemeinsam mit anderen Firmen aus der Region - als neuer Sponsor des Gesamtevents ein starkes Zeichen für die Förderung von Bewegung und Gesundheit.Dank dieser Partnerschaft können sich Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Primarstufe kostenlos für den beliebten Teamwettbewerb anmelden. Damit leistet MSD einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen und ermöglicht es noch mehr jungen Läuferinnen und Läufern, die einzigartige Atmosphäre des Luzerner Stadtlaufs zu erleben."Wir sind stolz, MSD als Sponsor des Stadtlaufs zu haben und freuen uns sehr, dass wir dank MSD die Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler noch zugänglicher machen können. Bewegung ist essenziell für die körperliche und geistige Entwicklung junger Menschen", sagt Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs.MSD verstärkt sein Engagement in LuzernMSD ist in den Haupttherapiebereichen Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes tätig und bietet zudem ein breites Portfolio an Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Mit der Eröffnung des neuen Hauptsitzes in der Rösslimatt Luzern nächstes Jahr, bekräftigt MSD sein langfristiges Engagement in der Region Zentralschweiz."Die Unterstützung des Luzerner Stadtlaufs ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, unsere Verbundenheit mit der Region zu zeigen und einen positiven Beitrag für die Gesundheit, den Sport und die Jugend zu leisten", sagt Dimitri Gitas, Managing Director MSD Schweiz.Der 47. Luzerner Stadtlauf - Samstag, 3. Mai 2025Der Luzerner Stadtlauf ermöglicht am Samstag, 3. Mai 2025 ein Running-Erlebnis auf Strecken von 660 m bis 7,0 km und ist offen für Einzelläuferinnen und -läufer, Firmengruppen, Familien, Schulklassen und Kinder. Der erste Startschuss am 47. Luzerner Stadtlauf ertönt um 14.30 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit 14'000 Teilnehmenden auf der Laufstrecke sowie über 25'000 Zuschauenden.Neben dem stimmungsvollen Lauferlebnis in der Luzerner Altstadt erhalten alle Kinder das beliebte Stadtlauf-Shirt, die Medaille und das Migros-Lunchsäckli. Dank dem Swiss Runners Ticket profitieren alle Angemeldeten von der kostenlosen ÖV-Anreise aus der ganzen Schweiz.Das Anmeldeportal ist geöffnet und unter www.luzernerstadtlauf.ch/anmeldung erreichbar.Über MSD Merck Sharp & Dohme in der SchweizIn der Schweiz beschäftigt MSD Merck Sharp & Dohme an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich über 1'000 Mitarbeitende. Am Standort in Zürich, im "The Circle", betreibt MSD den globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Die Haupttherapiebereiche der MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes. Ausserdem verfügt die MSD über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme und die Schweiz beteiligt sich mit jährlich mehr als 40 klinischen Studien. Am Standort in Schachen stellt MSD Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreibt ein forensisches Labor. MSD nimmt auch seine Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagiert sich u.a. seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der "Allianz Gesundheitskompetenz". Im Jahr 2025 erhielt MSD zum dreizehnten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer Switzerland".Für weitere Informationen besuchen Sie MSD bitte auf www.msd.ch, (http://www.de.msd-animal-health.ch/)de.msd-animal-health.ch, www.msd-gesundheit.ch und folgen Sie auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msdswitzerland/?viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/msdswitzerland) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC36waRV5-_Fsb5kkUB-mP3A).Pressekontakt:Andreas Grüter, GeschäftsleiterMail: andreas.grueter@luzernerstadtlauf.chTelefon: 041 375 03 36 oder 078 667 44 25Antonio Ligi, Head of Communications Switzerlandwww.msd.chMail: antonio.ligi@msd.comTelefon: 076 203 44 96Zugang zur Bilderdatenbank:https://www.flickr.com/photos/luzernerstadtlauf/albumsOriginal-Content von: MSD Merck Sharp & Dohme AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053016/100929498