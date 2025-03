Rheinfelden (ots) -Bislang waren wir als Home Instead Schweiz bekannt, jetzt nennen wir uns Dovida. Seit 18 Jahren bieten wir in der Schweiz häusliche Betreuung für Seniorinnen und Senioren. Wir sind der zuverlässige Partner vor Ort in den Gemeinden. Unser Ziel ist es seit jeher, das Leben älterer Menschen und ihrer Familien zu verbessern, indem wir persönliche, beziehungsorientierte Betreuung zu Hause leisten.Wir und Home Instead haben uns entschlossen, unsere Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden, unterstützen aber weiterhin gegenseitig unsere Mission, älteren Menschen zu Hause eine qualitativ hochwertige Betreuung zu bieten.Wir treten nun unter einem neuen Namen auf, bleiben aber unserem Unternehmenserbe treu mit der gleichen Verpflichtung zu Qualität und Einfühlungsvermögen, den gleichen, vertrauten Gesichtern und der gleichen hochwertigen Betreuung, auf die sich unsere Kunden, ihre Familien, unser professionelles Netzwerk und unsere Betreuenden stets verlassen konnten.Um unsere Vision für dieses nächste Unternehmenskapitel weiterzuentwickeln, haben wir den "Kreis der Fürsorge" eingeführt. Mit diesem verstärken wir unser Engagement für eine personenzentrierte Betreuung, indem wir den Einzelnen in den Mittelpunkt eines ganzheitlichen Unterstützungssystems stellen, das Familien, unsere Pflege- und Betreuungsteams ebenso wie die weiteren Dienstleistungserbringer im Gesundheitsbereich einschliesst.Unsere neue Marke: Dovida. Mein Leben, mein Weg.Inspiriert von den lateinischen Wörtern für Zuhause (domus) und Leben (vita) symbolisiert unser neuer Name "Dovida" den Kern unserer Mission und unsere Verpflichtung, den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, indem wir Menschen dabei helfen, so lange wie möglich das Leben zu leben, das sie sich wünschen, und zwar im vertrauten Daheim."Unser neuer Name zeigt, woher wir kommen und wohin wir uns entwickeln", sagt Béatrice Mast, CEO von Dovida in der Schweiz. "Wir bei Dovida sind der Meinung, dass die Anerkennung der Einzigartigkeit jeder Kundin und jedes Kunden der Schlüssel zur Erbringung höchster Betreuungsqualität ist."Die Mission von Dovida ist es, Menschen zu unterstützen, zu befähigen und zu fördern, indem wir sie in den Mittelpunkt jeder Entscheidung stellen, die wir treffen. Unsere Betreuerinnen und Betreuer begegnen den Menschen mit Interesse, Respekt und Einfühlungsvermögen und wollen nicht nur ihre Betreuungs- und Pflegebedürfnisse, sondern auch ihre Interessen, Werte und Persönlichkeit verstehen.Das Versprechen von Dovida ist einfach: Gemeinsam mit unseren Kunden, ihren Familien und ihrem Umfeld schaffen wir eine Betreuung, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Wir konzentrieren uns stets darauf, Beziehungen aufzubauen, die unsere Kunden stärken und sie befähigen, die Dinge zu tun, für die sie sich entschieden haben. Denn wir wollen nicht nur ihre Lebensjahre im vertrauten Daheim verlängern - wir wollen den Jahren Lebensfreude hinzufügen.Über DovidaDovida bietet personenzentrierte Betreuung und Grundpflege zuhause, die sorgfältig darauf ausgerichtet ist, Menschen zu unterstützen, zu stärken und zu fördern und ihre Lebensqualität zu verbessern. Die globale Präsenz von Dovida erstreckt sich über sechs Länder (Australien, Neuseeland, Frankreich, Irland, die Niederlande und die Schweiz), in denen jedes Jahr neun Millionen Betreuungs- und Pflegestunden erbracht werden. Mit globaler Präsenz und lokalem Bezug bietet Dovida eine persönliche, stärkende und wirkungsvolle Betreuung.Für mehr Informationen:www.dovida.chPressekontakt:Stephanie WeissMarketing & Kommunikation+41 61 855 60 50stephanie.weiss@dovida.chPatrick HäfligerMarketing & Kommunikation+41 61 855 60 50patrick.haefliger@dovida.chOriginal-Content von: Dovida - Seniorendienste Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090675/100929496