© Foto: epa Foley - picture-alliance/ dpa

Nach dem Zoll-Beben, das Börsen-Beben: Der S&P 500 steht kurz vor der Korrektur, der Nasdaq ist bereits mittendrin: die Märkte crashen. Allein Tesla stürzte am Montag mit 15 Prozent ab.Der Ausverkauf am Aktienmarkt verschärfte sich am Montag weiter. Der Leitindex S&P 500 fiel um 2,7 Prozent - der größte Tagesverlust des Jahres. Der Nasdaq Composite rutschte um 4 Prozent ab, der größte Tagesverlust seit September 2022. Der S&P 500 schloss am Montag 8,6 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 19. Februar und hat seitdem über vier Billionen US-Dollar an Marktwert eingebüßt. Damit nähert er sich einem Rückgang von 10 Prozent, der als Korrektur des Index gelten würde. Der technologieorientierte …