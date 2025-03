HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Glencore mit "Buy" und einem Kursziel von 380 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler hinke seit 2023 der Branche hinterher, obwohl der Markt eigentlich positiv für die Aktie gestimmt sei, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hatch führt dies zum einen darauf zurück, dass Glencore ein großer Produzent von Thermalkohle ist, das kein reines Energiewende-Produkt sei. Zum anderen sei die schlechte Unternehmensführung ebenfalls nicht hilfreich für die Stimmung, was nun aber angegangen werde. Der Experte sieht viel Selbsthilfepotenzial, um Wert für die Aktionäre zu schaffen und die Bewertung zu verbessern - auch ohne eine Verlagerung der Erstnotierung von London weg, was Glencore in Erwägung ziehe./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: JE00B4T3BW64