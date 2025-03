Während viele US-Tech-Aktien immer weiter abrutschen, steigt die IBM-Aktie zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch bei 266,45 US$. Seit Jahresbeginn notiert das Papier mit knapp +20% im Plus und ist damit nach Amgen bester Wert im Dow Jones. Was steckt hinter dieser Resilienz und können Anleger auf weiter steigende Kurse spekulieren? Zahlen und Ausblick besser als erwartet Ende Januar hatte das Computer-Urgestein besser als erwartete Zahlen vorgelegt ...

