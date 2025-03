Investmentbank Goldman Sachs stuft Medizintechnikunternehmen auf 'Buy' hoch und erhöht Kursziel auf 74 Euro, während JPMorgan skeptisch bleibt

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec erlebt eine bemerkenswerte Neubewertung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs, die das Papier von "Neutral" auf "Buy" heraufstuft und das Kursziel deutlich von 59 auf 74 Euro anhebt. Diese positive Einschätzung basiert hauptsächlich auf Anzeichen einer Stabilisierung im chinesischen Markt, der in den vergangenen Monaten für erhebliche Unsicherheit bei Investoren gesorgt hatte. Insbesondere das Geschäft mit Augenlasern in China war verantwortlich für die kontinuierlich sinkenden Markterwartungen. Goldman-Analyst Richard Felton deutet in seiner Kaufempfehlung an, dass der Marktkonsens mittlerweile zu pessimistisch sein könnte, was neues Potenzial für die Aktie eröffnet. Diese optimistische Einschätzung steht im deutlichen Kontrast zur jüngsten Kursentwicklung: Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete zuletzt erhebliche Abschläge und notierte im XETRA-Handel zeitweise bei 58,10 Euro, was einem Minus von 4,4 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro vom März 2024 - um diesen Wert wieder zu erreichen, müsste die Aktie um fast 113 Prozent zulegen.

Geteilte Meinungen unter Analysten

Während Goldman Sachs optimistisch in die Zukunft blickt, vertritt JPMorgan eine deutlich skeptischere Position. Analystin Anchal Verma sieht erhebliche Risiken und hinterfragt die im Vergleich zu schneller wachsenden Konkurrenten höhere Bewertung von Carl Zeiss Meditec. Mit einem Kursziel von nur 41 Euro und der Einstufung "Underweight" warnt sie vor einer möglicherweise negativen Kursentwicklung, besonders im Hinblick auf die Mitte Mai anstehenden Quartalszahlen. Verma erkennt kaum Anzeichen für eine Erholung in den Absatzmärkten des Jenaer Unternehmens. Diese gespaltene Analystenmeinung spiegelt die aktuellen Unsicherheiten wider, mit denen die Carl Zeiss Meditec-Aktie konfrontiert ist. Für Anleger bleibt die Frage offen, ob die von Goldman Sachs prognostizierte Erholung in China tatsächlich eintritt und wie stark sie sich auf die Geschäftsentwicklung auswirken wird. Die für den 14. Mai 2025 erwarteten Finanzergebnisse zum zweiten Quartal dürften weitere wichtige Hinweise liefern.

