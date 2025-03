Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche erhalten wir wichtige Inflationsdaten, so die Analysten von Postbank Research.Am Mittwoch werde ein leichter Rückgang der VPI-Zahlen für Februar erwartet (Gesamt-VPI 2,9% gegenüber 3,0% ggü. Vorjahr im Januar und Kern-VPI bei 3,2% gegenüber 3,3% ggü. Vorjahr im Januar). Am Donnerstag werde mit einem deutlicheren Rückgang des Produzentenpreisindex für Januar gerechnet (+3,1% gegenüber 3,5% im Januar), der teilweise auf den Rückgang der Energiepreise zurückzuführen sein dürfte. Am Freitag werde die Umfrage der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Beim letzten Mal seien die kurzfristigen Inflationserwartungen abrupt auf 4,3% gestiegen, als die Verbraucher begonnen hätten, die Nachrichten über mögliche Zölle zu verarbeiten. Die langfristigen Inflationserwartungen seien ebenfalls auf 3,5% gestiegen. In Anbetracht der jüngsten Zölle in Höhe von 25% auf kanadische und mexikanische Produkte könnten die Inflationserwartungen der Verbraucher durchaus wieder zunehmen. All diese Zahlen seien wichtige Daten für die bevorstehende März-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (19. März). Ein aggressiveres Vorgehen bei den Zöllen stelle eine größere Belastung für ihr duales Mandat dar, insbesondere angesichts der derzeit schwachen Wirtschaftsdaten, welche die Inflationserwartungen erhöhen würden. Dies bedeute, dass die FED langsamer auf einen Wachstumsrückgang reagieren werde. ...

