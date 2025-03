Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Start in die neue Handelswoche ist zumindest am Rentenmarkt als gelungen einzustufen, so die Analysten der Helaba.Obwohl die deutsche Produktion und auch die sentix-Umfrage auf der Oberseite überrascht hätten, habe sich nach den heftigen Abschlägen in der Vorwoche eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe sich somit stabilisiert, sei dabei aber nicht in der Lage gewesen, nachhaltig über das am Freitag markierte Zwischenhoch (128,29) zu steigen. Die Situation der quantitativen Indikatoren mahne indes weiterhin zur Vorsicht. Stochastik, MACD und DMI würden nachgeben oder stünden auf Verkauf, sodass ein neuerlicher Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden könne. Jenseits der oben genannten Hürde sei das 38,2%-Retracement des dynamischen Abschwungs von 132,56 bis 126,64 bei 128,90 ins Visier zunehmen. Das markante Tief vom Januar liege als weitere Widerstandsmarke bei 129,41. (11.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...