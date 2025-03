Wenige Tage nach der Weltpremiere des VW ID. EVERY1 wurde nun auch der Produktionsort des Serienmodells bestätigt. "Dieses Auto wird in unserer Fabrik in Palmela in Portugal gebaut", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer. 2027 soll dort die Produktion des ID.1 anlaufen, den VW zu einem Einstiegspreis um 20.000 Euro anbieten will. Die VW-Fabrik in Palmela - offiziell von der Volkswagen Autoeuropa Lda. betreiben - befindet sich südlich von Lissabon in ...

