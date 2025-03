© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Der Crash der Tesla-Aktie sei das Werk von "radikalen linken Verrückten", behauptet US-Präsident Donald Trump. Als Zeichen der Solidarität will sich Trump heute ein Tesla-Fahrzeug kaufen.Die Tesla-Aktie setzte am Montag ihre Talfahrt fort und verlor an nur einem Tag mehr als 15 Prozent an Wert. Damit sind sämtliche Kursgewinne nach der US-Präsidentschaftswahl im November wieder aufgezehrt. Eine Senkung der Analystenprognosen für die Fahrzeugauslieferungen beschleunigte die Verluste. Nachbörslich fiel die Aktie um weitere drei Prozent. Präsident Donald Trump nutzte den Kurssturz für eine politische Botschaft. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, "radikale linke Verrückte" würden …