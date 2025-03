Nach aufwändiger Restaurierung ist das berühmte Wahrzeichen ab sofort Teil der The Luxury Collection von Marriott und verbindet moderne Raffinesse mit historischer Eleganz The Luxury Collection hat ein neues prestigeträchtiges Juwel in seinem internationalen Portfolio: The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid. Nach einer aufwändigen zweijährigen Restaurierung und Renovierung verbindet die neue ansprechende Optik des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...