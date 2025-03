DATAGROUP setzt mit der Integration der semantischen Datenplattform Bardioc - entwickelt von der Tochtergesellschaft Almato - neue Maßstäbe in der sicherheitskritischen IT. Als erster Anbieter mit BSI-Zertifikat für eine Managed Private VS-NfD Defense Cloud ermöglicht diese Innovation den sicheren Einsatz modernster semantischer Technologien, KI-gestützter Datenanalysen und maschinellen Lernens in hochsensiblen Umgebungen. Die Plattform sorgt für eine signifikante Effizienzsteigerung in militärischen und nachrichtendienstlichen Anwendungen und trägt maßgeblich zur digitalen Souveränität Europas ...

