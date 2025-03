Die Adastra Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Data Analytics und künstliche Intelligenz, gibt stolz bekannt, dass es den Status eines Premier Tier Services Partners von Amazon Web Services (AWS) innerhalb des AWS Partner Network (APN) erreicht hat. AWS Premier Tier Services-Partner sind Unternehmen, die für ihre nachgewiesene technische Expertise und ihre nachweisliche Customer Experience anerkannt sind. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber dem vorherigen Advanced-Tier-Status von Adastra und unterstreicht die profunde Expertise des Unternehmens bei der Nutzung von AWS-Technologien.

"Das Erreichen des Premier-Tier-Status bei AWS ist eine bedeutende Bestätigung unserer technischen Kompetenz und unserer Erfolgsbilanz bei Kunden. Es ist eine Anerkennung unserer Fähigkeit, komplexe Cloud-Lösungen effektiv bereitzustellen."- Loan Ly, Vice President of Global AWS Alliance, Adastra

Um den Status eines AWS Premier Tier Services Partner zu erlangen, erfüllte Adastra mehrere technische Anforderungen von AWS, darunter AWS-Zertifizierungen, -Fähigkeiten und -Implementierungen sowie Akkreditierungen für technische und geschäftliche Schulungen von AWS.

Adastras jüngste AWS-Partnerschafts-Highlights

Adastra wurde kürzlich als Gewinner der Auszeichnungen "AWS Data and Analytics Consulting Partner of the Year (Global)" und "Innovation Partner of the Year (EMEA)" ausgezeichnet. Die Auszeichnung "Data and Analytics Consulting Partner of the Year" unterstreicht Adastras Expertise in den Bereichen Datenanalyse und KI und würdigt den Einsatz des Unternehmens, wertvolle Erkenntnisse und innovative Lösungen unter Verwendung von AWS-Technologien zur Förderung des Unternehmenswachstums bereitzustellen. Mit der Auszeichnung als "Innovation Partner of the Year" wird Adastras Erfolg bei der Verbesserung der Customer Experience durch fortschrittliche KI und Analytik gewürdigt, und zwar durch umfassende Beratungsleistungen, die den gesamten Lebenszyklus des Cloud- und Anwendungsmanagements abdecken.

Adastra war auch offizieller Launch-Partner für das kürzlich angekündigte Amazon SageMaker Unified Studio, eine Plattform zur Vereinfachung von Datenanalysen und Machine-Learning-Workflows (ML). Adastra unterstützt Unternehmen bei der Integration der neuen Plattform in ihre AWS-Ökosysteme, wodurch Datenanalyse und ML in einer einzigen Schnittstelle vereint, die Zusammenarbeit gefördert, Aufgaben mit KI automatisiert und die Datenerkennung vereinfacht wird.

"Die Anerkennung als Launch-Partner für Amazon SageMaker Unified Studio sowie unsere Auszeichnungen als globaler und regionaler Partner des Jahres unterstreichen die Führungsrolle von Adastra bei der Umgestaltung der Daten- und KI-Landschaft. Unser Engagement für Innovation und Exzellenz bei AWS-Lösungen ermöglicht es uns, die Möglichkeiten für unsere Kunden neu zu definieren und so Wachstum und Erfolg zu fördern." Zeeshan Saeed, Chief Technology Strategy Officer, Adastra North America

Aktuelle Kundenerfolge auf AWS

Adastra half dem tschechischen Technologie- und Medienunternehmen Seznam die Kosten für die Vorbereitung von Nacht-Radiosendungen durch die Implementierung eines KI-gestützten Systems um bis zu 60 zu senken. Das System automatisiert Routineaufgaben mit zwei KI-Agenten: einer für die Erstellung des Sendeplans und einer für das Schreiben von Skripten. Dadurch können sich die menschlichen Mitarbeiter auf die Erstellung hochwertiger Inhalte konzentrieren, wodurch das Personalisierungspotenzial für Sendungen verbessert wird und die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Adastra spielte eine entscheidende Rolle im Projekt Tehanu Interspecies Money, das innovative Methoden entwickelt, um Naturschutzbemühungen mit den Vorlieben der Tiere in Einklang zu bringen (z. B. das Entfernen von Fallen von Wilderern) und so die Artenvielfalt für gemeinsames Überleben und Wohlergehen zu verbessern. Adastra half bei der Entwicklung eines skalierbaren Systems auf Basis von generativer KI und Large Language Models, um große Mengen akademischer und Beobachtungsdaten zum Verhalten der Gorillas in Ruanda zu synthetisieren und ihre Interessen zu ermitteln. Anschließend erstellten wir "digitale Zwillinge" der Tiere und gaben ihnen digitale Geldbörsen, mit denen sie Geld "besitzen" und "verwenden" konnten, um diese Interessen zu verfolgen und ihren Naturschutz zu finanzieren. Der Beitrag der Gorillas zur Wirtschaft wird auf 1,55 Milliarden Dollar geschätzt.

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit mit AWS: https://adastracorp.com/aws-services-and-solutions/

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten machen wir Unternehmen zu digitalen Vorreitern und helfen globalen Organisationen, Innovationen zu entwickeln, operative Exzellenz zu erreichen und unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen und das alles mit der Kraft ihrer Daten.

Als Vorreiter in den Bereichen künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, Digital- und Governance-Dienste liefert Adastra Lösungen für Unternehmen, um Daten nutzbar zu machen, die sie selbst verwalten und denen sie vertrauen können, um sie mit ihren Kunden zu verbinden und ihre Kunden mit der ganzen Welt.

