Hai Robotics, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lagerautomatisierung, wird HaiPick Climb erstmals live und zum Anfassen auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart vorstellen. Diese Veranstaltung markiert die weltweite physische Premiere des neuesten Mitglieds des preisgekrönten HaiPick-Systems-Portfolios von Hai Robotics und bietet den Teilnehmern die exklusive Gelegenheit, das System in Aktion zu erleben.

From March 11 to 13 at Booth 3A03, Hai Robotics will showcase how HaiPick Climb redefines warehouse automation with extreme efficiency, seamless scalability, and minimal infrastructure requirements. (Graphic: Business Wire)