Waghäusel (ots) -Nicht die anhaltende Dominanz der KI, sondern die markanten Verschiebungen bei anderen Marketingdisziplinen bilden die überraschenden Erkenntnisse der aktuellen "Marketing Trends 2025"-Studie (https://www.marketing-boerse.de/news/details/2511-marketing-trends-ki-an-der-spitze/199853). Während Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Anteil von 83 % weiterhin das Top-Thema bleibt, zeigt sich bei den anderen Disziplinen ein tiefgreifender Wandel: Leadgenerierung verliert drastisch an Bedeutung, während Nachhaltigkeit und AR die am stärksten wachsenden Themen der Marketing-Zukunft sind.Diese Erkenntnisse liefert die halbjährlich durchgeführte Trendumfrage der marketing-BÖRSE (https://www.marketing-boerse.de), für die 2.135 Marketing-Fachleute befragt wurden. Die Untersuchung entstand in Zusammenarbeit mit den Branchenexperten Christian Bachem, Thomas Koch, Ralf Scharnhorst und Torsten Schwarz und analysiert 20 relevante Trendthemen auf ihre aktuelle und zukünftige Bedeutung für die Branche.Augmented Reality zeigt mit einem Sprung von 6 % auf 18 % den größten prozentualen Bedeutungszuwachs aller Trendthemen.Nachhaltigkeit legt um 11 Prozentpunkte zu (von 24 % auf 35 %) und etabliert sich damit fest in den Top 5 der Marketing-Agenda der Zukunft - noch vor der klassischen Leadgenerierung.Der auffälligste Verlierer unter den Marketingdisziplinen ist eindeutig die Leadgenerierung. Mit einem Rückgang von 46 % auf 29 % büßte sie 17 Prozentpunkte ein - der stärkste Bedeutungsverlust aller untersuchten Themen.Die Zukunft ohne Third-Party-Cookies rückt unaufhaltsam näher - der Bedeutungszuwachs von First-Party-Daten von 16 % auf 23 % wirkt angesichts der bevorstehenden Umwälzungen geradezu bescheiden.Trotz des dramatischen Wandels bei anderen Themen bleibt KI mit 83 % der Nennungen das unangefochtene Top-Thema der heutigen und zukünftigen Marketing-Agenda. Doch hinter dieser Zahl verbergen sich wichtige Differenzierungen, die die Experten der Studie betonen.Die komplette Meldung und weitere Informationen finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/5jjt3fz8enbv4s46e8fsy/AGM4uFd13-L5JWNxe9-44yw?rlkey=4qp2npfyjpgz7wfsvueyiad34&e=2&st=c8aigcd1&dl=0)Pressekontakt:Vivian Steidle, marketing-BÖRSE GmbH, steidle@marketing-boerse.deMelanchthonstr. 5, D-68753 Waghäusel, Tel.: 07254/95773-0, https://www.marketing-boerse.de/Original-Content von: marketing-BÖRSE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62898/5988108