An den Börsen fallen aktuell die Kurse deutlich. Allein am Montag brach der Nasdaq um vier Prozent ein und eine Erholung scheint aktuell nicht in Sicht. Doch sollten Sie jetzt verkaufen? So sollten Anleger auf die jetzige Situation reagieren. Zwar reden viele Anleger immer wieder von langfristiger Geldanlage an der Börse, kommt es allerdings zu einem Abverkauf, dann ist die Panik schnell groß. Aktuell mehren sich auf Social-Media-Plattformen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...