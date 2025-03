ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach detaillierten Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Während das operative Ergebnis der Online-Apotheke (Ebitda) schwächer als erwartet ausgefallen sei, liege die Jahresprognose für 2025 über den Schätzungen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erstmals sei auch ein Umsatzziel für Rezepte in Deutschland genannt worden. Dieses Ziel entspreche den Erwartungen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 06:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 06:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012044747