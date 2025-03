Zürich, Schweiz (ots) -Anapaya und Litecom AG sind stolz darauf, eine strategische Partnerschaft zur Erweiterung der SCION-basierten sicheren Konnektivität als Teil des in Kürze startenden Secure Swiss Utility Network (SSUN) bekannt zu geben. Als sekundärer SCION-Anbieter wird Litecom AG eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung belastbarer, souveräner und sicherer Netzwerklösungen für die kritischsten Branchen der Schweiz spielen.Das SSUN ist eine bahnbrechende Initiative, die darauf abzielt, Energie- und Versorgungsunternehmen sichere, hochverfügbare und kontrollierte Konnektivität zur Verfügung zu stellen und so den ununterbrochenen Betrieb der lebenswichtigen Infrastruktur der Schweiz zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Litecom AG den SCION-Zugang zuerst den Energie- und Versorgungsunternehmen anbieten und damit die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit des Netzwerks stärken.In einer zweiten Phase wird Litecom AG die SCION-Konnektivität auf Kunden aus dem Finanz- und öffentlichen Sektor ausweiten und damit die digitale Souveränität und Cybersicherheit der Schweiz weiter verbessern. Durch den Einsatz von Anapayas SCION-basierten Lösungen wird Litecom AG Unternehmen ein angriffsresistentes Netzwerk der nächsten Generation zur Verfügung stellen, das Datenintegrität, Compliance und Betriebskontinuität garantiert."Unsere Partnerschaft mit Litecom AG ist ein weiterer Schritt, um SCION zum De-facto-Standard für sichere Netzwerke in der Schweiz zu machen", sagt Martin Bosshardt, CEO von Anapaya. "Durch den Zusammenschluss stellen wir sicher, dass mehr kritische Industrien - zu denen nun auch die Energie- und Versorgungswirtschaft gehört - Zugang zu einem Netzwerk haben, das nicht nur widerstandsfähig und souverän ist, sondern auch für die Zukunft der sicheren digitalen Kommunikation ausgelegt ist.""Als führender Schweizer Telekommunikationsanbieter sind wir bestrebt, unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten", sagt Stephan Benz, CEO der Litecom AG. "Mit SCION können wir der Industrie eine Netzwerklösung zur Verfügung stellen, die Risiken wie BGP-Hijacking und DDoS-Angriffe eliminiert und gleichzeitig die volle Kontrolle über die Datenpfade behält. Wir freuen uns, Teil des SSUN zu sein und in der nächsten Phase die sichere Konnektivität auf Organisationen des Finanzsektors und der öffentlichen Hand auszuweiten."Die Partnerschaft zwischen Anapaya und Litecom AG ist ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung von SCION und der Bereitstellung von sicheren, souveränen Netzwerken für die kritischsten Branchen in der Schweiz.Weitere Informationen über das Secure Swiss Utility Network (SSUN) und die SCION-Konnektivität finden Sie unter: Anapaya-Website. (https://www.anapaya.net/)Über AnapayaAnapaya ist ein Schweizer Unternehmen, das die Sicherheit und Konnektivität des Internets durch die SCION-Internet-Architektur verbessern will. Diese bahnbrechende Technologie bietet sicheres Routing, Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe und hohe Verfügbarkeit.Die Lösungen von Anapaya ermöglichen es globalen Unternehmen, in der heutigen Welt mit Zuversicht zu operieren, indem sie höhere Sicherheit und Flexibilität für ihre geschäftskritischen Dienste und Datenkommunikation bieten.Gemeinsam mit seinem Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern macht Anapaya das SCION Internet für alle zugänglich. Zu den Kunden gehören unter anderem die Schweizerische Nationalbank und SIX, die das Secure Swiss Finance Network für kritische Anwendungen wie das Interbank Clearing System betreiben, das von mehr als 300 Banken genutzt wird, die Health Info Net AG, die das Secure Swiss Health Network bereitstellt, das von mehr als 30'000 Ärzten und der Schweizer Bundesverwaltung genutzt wird.Anapaya wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.Über Litecom AGDie Litecom AG mit Sitz in Aarau ist das ICT-Unternehmen mehrerer Energieversorger in der Deutschschweiz. Sie ist ein etablierter Anbieter von hochwertigen Telekommunikations- und IT-Sicherheitsdienstleistungen für Service Provider, Geschäftskunden und Energieversorger. Als Cisco Gold Partner bietet sie zudem umfassende Dienstleistungen mit Cisco-Produkten in den Bereichen Verkauf, Planung, Betrieb und Support von Netzwerkinfrastrukturen und IT-Sicherheitslösungen an. Mit der Glasfasernetzplattform LiteXchange bietet sie zudem FTTH-Netzbetreibern ein umfassendes Geschäftsmodell für die Vermarktung und den Betrieb ihrer FTTH-Infrastrukturen in der Schweiz und Österreich.Pressekontakt:Ivonne Cano-HälgChief Marketing Office, AnapayaIvonne.cano-haelg@anapaya.netOriginal-Content von: Anapaya Systems AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082819/100929514