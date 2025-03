Die Magnificent 7-Aktien mit dem bisher größten Verlust an Marktkapitalisierung - keine Frage, dieser Crash trägt einen Namen: Donald Trump! Die Botschaft der Märkte an Trump lautet: Stopp die Zölle, sonst wird die Wirtschaft in eine schwere Rezession rutschen. Aber die Botschaft von Trump an die Märkte lautet bisher: das ist nicht mein Problem, ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...