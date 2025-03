Der Wertpapier des Pharma- und Chemiekonzerns verzeichnet ein Plus von über 3% im Handelsverlauf, während langfristige Probleme wie Rechtsstreitigkeiten weiterhin bestehen.

Die Bayer-Aktie verzeichnete am Dienstagvormittag einen bemerkenswerten Anstieg von 2,6 Prozent auf 24,17 Euro in der XETRA-Sitzung. Das Tageshoch wurde ebenfalls bei 24,17 Euro markiert, nachdem das Papier mit einem Wert von 23,77 Euro in den Handelstag gestartet war. Im Handelsverlauf wurden insgesamt 190.463 Bayer-Aktien umgesetzt. Am späteren Tag verstärkte sich die positive Tendenz sogar noch, mit einem Kursanstieg von 3,44 Prozent auf 24,37 Euro. Damit gehörte der Anteilsschein zu den Tagesgewinnern am Aktienmarkt.

Betrachtet man die längerfristige Entwicklung, liegt der aktuelle Kurs jedoch immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,03 Euro, das am 2. Oktober 2024 erreicht wurde - eine Differenz von 22,11 Prozent. Andererseits besteht ein Abstand von 23,82 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 18,41 Euro vom 27. November 2024. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine leichte Erhöhung der Dividende von 0,110 Euro auf 0,112 Euro, während ihr durchschnittliches Kursziel bei 24,88 Euro liegt.

Komplexe Herausforderungen beeinflussen Kursaussichten

Trotz der positiven Kursentwicklung steht der Chemie- und Pharmakonzern weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Die jüngsten Quartalszahlen vom 5. März 2025 offenbarten einen Verlust von 0,34 Euro je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 1,36 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz schwächte sich um 1,12 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro ab. Besonders belastend wirken die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat - ein Erbe der Monsanto-Übernahme - mit rund 67.000 noch offenen Klagen. Hinzu kommen Bedenken bezüglich einer möglichen Kapitalerhöhung, die in der vergangenen Woche zu Kurseinbrüchen führte, sowie eine hohe Nettoschuldenlast und eine herausfordernde Patentklippe in der Pharma-Sparte. Technische Indikatoren zeigen jedoch Anzeichen einer Erholung, wobei sich in 2025 ein Aufwärtstrend etabliert hat. Die nächsten wichtigen Daten werden für den 13. Mai 2025 erwartet, wenn Bayer seine Quartalsergebnisse vorlegt. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 4,49 Euro je Aktie.

