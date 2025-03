© Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Die US-Investmentbank Goldman Sachs nutzt den starken Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie, um Kasse zu machen.Jahrelang war die Aktie des Stahlerzeugers ThyssenKrupp der Prügelknabe der Börse. Technisch gesehen befinden sich die Anteile seit der großen Finanzkrise 2007/08 in einem Abwärtstrend. Die Kursverluste beliefen sich angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten und Profitabilitätsprobleme des Unternehmens auf zeitweise mehr als 90 Prozent. In den vergangenen Wochen hat der Rüstungsboom der Aktie neues Leben eingehaucht. Die Aussicht auf stark steigende Verteidigungsausgaben in Europa hat zu einer Vervielfachung des Kurses geführt. Dabei haben Anlegerinnen und Anleger auch die …