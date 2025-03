HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Markterholung setze sich fort, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Finanzdienstleister habe solide Jahreszahlen vorgelegt und die Ziele für 2025 erschienen machbar bis leicht vorsichtig beim Gewinn vor Zinsen und Steuern./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005493365