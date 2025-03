Kurskapriolen und überraschende Rücksetzer kamen bei der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk in der Vergangenheit bereits des Öfteren vor. Und gestern (Montag, 10. März) war es wieder einmal so weit. Novo Nordisk kam unter die Räder. Etwas enttäuschende Studienergebnisse des Abnehmmittels CagriSema trübten die Stimmung, initiierten Verkäufe in der Aktie und ließen eine hoffnungsvolle Chartkonstellation in sich zusammenfallen.Novo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...