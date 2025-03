NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers hätten sich sehr stark entwickelt, wogegen das Nettoergebnis wegen höherer Restrukturierungsaufwendungen enttäusche, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aufwendungen seien allerdings früher verbucht worden. Der Auftragseingang sei stark gewesen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006602006