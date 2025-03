Die Verbraucherstimmung in den USA verschlechtert sich aufgrund wachsender Inflationssorgen, verursacht durch Trumps Zollpolitik, Unsicherheiten am Arbeitsmarkt und staatliche Ausgabenkürzungen. Die USA sind tonies' Schlüsselmarkt und trugen 50 % zum Umsatz im Q4 2024 bei. Während vorsichtige Konsumenten und mögliche Preiserhöhungen infolge der Zollanhebung auf chinesische Importe von 10 % auf 20 % am 4. März das US-Wachstum bremsen könnten, dürfte tonies' Fokus auf bildschirmfreie, interaktive Audio-Geschichten weiterhin bei Eltern gut ankommen. Die Ausweitung von Einzelhandelspartnerschaften mit großen Akteuren sowie die Einführung neuer Charaktere (darunter auch auf Spanisch) bilden die Grundlage für weiteres Wachstum in den USA. Die 25%ige Kurskorrektur seit Jahresbeginn erscheint daher übertrieben. Kaufempfehlung, Kursziel 11,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE