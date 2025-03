Cancom steht vor einem schwierigen GJ25 mit anhaltenden makroökonomischen und politischen Unsicherheiten nach der Bundestagswahl in Deutschland. Es wird nicht erwartet, dass die Sonderausgaben der Regierung in Höhe von 500 Milliarden Euro - für Verteidigung, Infrastruktur und Energieversorgung - eine unmittelbare Erhöhung der IT-Ausgaben von KMUs bringen werden, wobei insgesamt eine Auswirkung nicht vor 2026 zu erwarten ist. Der Inflationsdruck und die schwachen IT-Ausgaben der Unternehmen bleiben in der DACH-Region die wichtigsten Gegenwinde, die die kurzfristigen Wachstumsaussichten begrenzen. Angesichts dieser Faktoren sehen die Analysten von mwb research keine nennenswerte Erholung vor H2 25 und haben ihre Umsatz- und EBITDA-Prognosen gesenkt. Mit einem leicht gesenkten Kursziel von EUR 29,00 (alt EUR 29,50) bleibt das Rating jedoch auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE