Hangzhou, China, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Neue KI-Funktionen stärken KMU im globalen Handel, während Reasoning-Modelle den Markteintritt und die globale Beschaffung vereinfachenAccio, die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Business-to-Business (B2B)-Suchmaschine für Sourcing der Alibaba International Digital Commerce Group ("Alibaba International"), hat innerhalb von fünf Monaten nach dem Start über eine Million Nutzer aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erreicht. Nun stehen zwei neue Funktionen - Business Research und Deep Search - zur Verfügung, die den KMU KI-gestützte Lösungen für den Markteintritt und die globale Beschaffung bieten.Alibaba setzt auf KI MomentumAccio ist eine KI-basierte Anwendung, die den globalen Handel für KMU vereinfacht. Basierend auf den grundlegenden Technologien von Alibaba - einschließlich des als Open Source verfügbaren großen Sprachmodells Qwen - nutzt Accio Reasoning- Modelle, die mit frei zugänglichen, realen Branchendaten optimiert wurden. Diese Modelle ermöglichen außerdem mehrsprachige Funktionen in der KI-Lösung sowie die Generierung präziser Marktanalysen und umsetzbarer Beschaffungsstrategien."Eine Million Nutzer zu erreichen ist erst der Anfang. Unser Ziel ist es, unser Tool-Set kontinuierlich zu optimieren, damit KMU die KI-Funktionen nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integrieren können", sagte Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, einer führenden Plattform für globalen B2B-E-Commerce und einer Geschäftseinheit von Alibaba International. "Mit den neuen Möglichkeiten in Accio kann nun jeder Anwender vage Produktideen in wenigen Minuten statt in Monaten in umsetzbare Pläne verwandeln. Jeder hat die Chance, Unternehmer zu werden."Business Research: Schneller von der Analyse zur UmsetzungAccios Business Research optimiert die Marktanalyse, indem es zeitaufwändige Aufgaben wie Datenerfassung und Trendverfolgung automatisiert. Anstatt sich mit verschiedenen Berichten aus unterschiedlichen Quellen auseinanderzusetzen, geben Nutzer ihre übergeordneten Ziele ein - etwa die Einführung eines Produkts in einer neuen Region - und erhalten strukturierte, aktuelle Berichte zu Verbrauchernachfrage, Preistrends und Wettbewerbslandschaften. Das Tool identifiziert vielversprechende Marktnischen und erstellt fertige Geschäftspläne mit Kostenschätzungen und Lieferantenempfehlungen. Dadurch können KMU Chancen schnell nutzen, ohne monatelange Vorarbeit leisten zu müssen.Deep Search: Präzise Beschaffung, vereinfachtDeep Search bewältigt die Herausforderungen der globalen Beschaffung, indem es sich an komplexe Anforderungen anpasst - sei es in Bezug auf technische Spezifikationen, Zertifizierungen oder Budgetvorgaben. Liefert eine Suchanfrage nur wenige Ergebnisse, optimiert das System die Suche intelligent durch die Nutzung von Synonymen oder branchenspezifischen Begriffen und ahmt so die Arbeitsweise von Beschaffungsexperten nach. Die Funktion überprüft zudem Lieferanten auf Konformität und Zuverlässigkeit und erstellt innerhalb weniger Minuten KI-kuratierte Shortlists. Durch die Übersetzung jahrzehntelanger Alibaba-Handelsdaten in eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Deep Search auch Einsteigern, Beschaffungsprozesse wie erfahrene Profis zu meistern.Die Neugestaltung des globalen Handels mit KIEine kürzlich durchgeführte Umfrage von Alibaba.com unter mehr als 4.000 Entscheidern aus den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich zum Thema Beschaffung ergab, dass fast 64 Prozent in diesem Jahr planen, KI in ihre Beschaffungsstrategien zu integrieren. Die Hauptmotive dafür sind langfristiges Unternehmenswachstum, Effizienzsteigerungen und Kostenreduzierungen.Da der globale Handel im Jahr 2024 voraussichtlich 33 Billionen Dollar übersteigen wird[1], setzen Unternehmen zunehmend auf fortschrittliche Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Werkzeuge wie Accio decken diesen Bedarf, indem sie die Einführung von KI vereinfachen.Mit der Verfügbarkeit von Accio ändert Alibaba.com seinen Web-Auftritt, um seinen 50 Millionen Käufern und Verkäufern die neuen Services zur Verfügung zu stellen, mit denen diese Geschäftsmöglichkeiten schneller erkennen und schneller mit vertrauenswürdigen Lieferanten in Kontakt treten können.Um das neue Produkt auszuprobieren, besuchen Sie bitte: Accio.ai oder Accio.com.Über Alibaba International Digital Commerce GroupDie Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des globalen digitalen Handels mit KI-gestützter Technologie zu unterstützen. Sie betreibt verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die mehrere Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdecken.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabas-accio-erreicht-weltweit-eine-million-nutzer-302398179.htmlPressekontakt:Maja Hauke,Alibaba International,maja.hauke@alibaba-inc.comOriginal-Content von: Alibaba International; Alibaba.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178955/5988241