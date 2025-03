FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Kurshoch der Henkel -Aktien seit dreieinhalb Jahren zum Wochenauftakt hat die Aussicht auf einen "langsamen Start" in das neue Geschäftsjahr die Anleger am Dienstag verschreckt. Um fast 12 Prozent brach der Kurs im Tief ein und fand sich mit gut 78 Euro auf dem niedrigsten Stand seit November wieder. Zuletzt berappelte sich der Kurs etwas auf ein Minus von neun Prozent.

Als Grund für die vorsichtigen Aussagen zum Jahresbeginn nannte der Konsumgüterhersteller ein schwieriges industrielles Umfeld sowie eine gedämpfte Stimmung bei Konsumenten in einigen Märkten, insbesondere in Nordamerika. Eine höhere Dividende und Aktienrückkäufe für bis zu einer Milliarde Euro konnten die Anleger nicht besänftigen. "Der neue Aktienrückkauf soll den langsamen Start ins Jahr versüßen", vermutete Analyst Jörg Philipp Frey von Warburg Research.

Im Fokus von Anlegern steht bei den Herstellern von Konsumgütern zumeist das ohne Zukäufe und Fusionen avisierte Wachstum, auch organisches Wachstum genannt. Für die Konsumentensparte avisiert Henkel 2025 hier ein Wachstum von 1 bis 3 Prozent. Die Markterwartung liege eher am oberen Rand der Spanne, schrieb Analyst Guillaume Delmas von der Bank UBS. Auch für das Wachstum im Klebstoffgeschäft liege die Konsensschätzung über dem Mittelwert des von Henkel in Aussicht gestellten Zielkorridors. "Das organische Wachstum bereitet Sorgen", lautete Delmas' Fazit.

Die Enttäuschung an der Börse dürfte auch deshalb groß sein, weil Anleger Vorschusslorbeeren vergeben hatten. In den vergangenen sieben Handelstagen waren die Papiere von Henkel in der Spitze um fast 8 Prozent gestiegen und hatten den höchsten Stand seit August 2021 erreicht. Kritisch könnte es nun unter der Marke von 76 Euro werden. Diese war im August und November in Schwächephasen der Aktien eine solide Unterstützung./bek/nas/jha/