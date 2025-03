Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA hat in seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses die Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms in einem Gesamtwert von bis zu 1 Milliarde Euro beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...