Der südkoreanische Autohersteller Hyundai plant in seinem bestehenden Werk in Ulsan die Errichtung einer Produktion von Brennstoffzellen. Der Baustart ist noch für dieses Jahr geplant, die Produktion soll 2028 beginnen. Bisher baut Hyundai Brennstoffzellen schon in China. Hyundai hat sich laut südkoreanischen Medienberichten mit seiner Gewerkschaft darauf geeinigt, ein Wasserstoff-Brennstoffzellenwerk der nächsten Generation im bestehenden Autokomplex ...

