Heilbronn (ots) -Wer den Führerschein machen möchte, muss in aller Regel einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren - doch nur die wenigsten Menschen fühlen sich danach dazu in der Lage, im Notfall richtig zu handeln. Um dem entgegenzuwirken, hat Jan Christof Lehr mit PRIMEROS Konzepte für Erste-Hilfe-Kurse entwickelt, die das notwendige Wissen verständlich und praxisnah vermitteln. Alles, was Teilnehmer über Anmeldung, Kosten und Ablauf der Erste-Hilfe-Kurse in Heilbronn wissen müssen, verrät der Experte im Folgenden.Ein Erste-Hilfe-Kurs ist weit mehr als eine bloße Formalität - er kann im Ernstfall Leben retten. Ob für den Führerschein, für den Beruf oder aus reinem Verantwortungsbewusstsein: Die Fähigkeit, in einer Notlage richtig zu handeln, kann den entscheidenden Unterschied machen. Doch viele Menschen haben Hemmungen, Erste Hilfe zu leisten, wenn es darauf ankommt. "Jeder Einzelne kann plötzlich in die Lage kommen, als Ersthelfer aktiv werden zu müssen", mahnt Jan Christof Lehr, der Gründer und Inhaber von PRIMEROS. "Doch die Angst, Fehler zu machen, eine falsche Entscheidung zu treffen oder gar Schaden anzurichten, hält viele Menschen davon ab, im Ernstfall aktiv einzugreifen.""Hinzu kommt, dass das Wissen aus früheren Kursen mit der Zeit meist verblasst", fährt der Experte fort. "Entsprechend wichtig ist es, einen Erste-Hilfe-Kurs so zu gestalten, dass sich die Inhalte wirklich einprägen." Unter dieser Prämisse entschied sich Jan Christof Lehr bereits im Jahr 2003, die Erste Hilfe auf eine solide Grundlage zu stellen, die auf aktives Mitmachen setzt. Die Kurse bei PRIMEROS richten sich an alle Menschen, die für den Führerschein oder den Beruf einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen müssen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen aber auch Schulungen für betriebliche Erst- und Brandschutzhelfer an, mit denen es gezielt Firmenkunden anspricht. Mit Erste-Hilfe-Kursen in mehr als 200 Städten, darunter auch Heilbronn, zählt PRIMEROS zu den führenden Anbietern in Deutschland und ist zudem TÜV-zertifiziert.Erste-Hilfe-Kurs in Heilbronn: Aktives Mitmachen statt bloßes Absitzen"Die meisten Erste-Hilfe-Kurse sind reine Pflichtveranstaltungen, die darauf ausgerichtet sind, schnell abgehakt zu werden", erklärt Jan Christof Lehr. "Dementsprechend haben die Ausbilder meist nur wenig Interesse daran, die Teilnehmer für das Thema zu begeistern." Statt echter Auseinandersetzung mit Erster Hilfe gibt es reinen Frontalunterricht, unterbrochen nur von einer kurzen Herzdruckmassage-Einheit. Die Teilnehmer sitzen 7,5 Stunden ab und sind am Ende froh, ihren Schein zu bekommen. So bleibt aber natürlich nichts vom Inhalt hängen.PRIMEROS verfolgt einen anderen Ansatz: Hier geht es darum, jeden einzelnen Teilnehmer die gesamte Zeit über voll einzubinden - und dadurch ein echtes Verständnis zu schaffen. Theorie ohne Praxisbezug gibt es hier nicht, stattdessen aktives Mitmachen, engagierte Ausbilder und echte Begeisterung. So sollen auch die Erste-Hilfe-Kurse in Heilbronn Spaß machen, da das Gelernte nur dadurch wirklich hängen bleibt.Flexible Online-Anmeldung zum Erste-Hilfe-Kurs in HeilbronnDamit von Anfang alles reibungslos verläuft, setzt PRIMEROS auf einen kundenfreundlichen Service. Die Online-Anmeldung ermöglicht eine flexible Terminwahl - sei es nun unter der Woche oder auch am Wochenende. Da die Kurse grundsätzlich auf einen Tag ausgelegt sind, bleibt der Zeitaufwand minimal. Die Kosten variieren je nach Zweck des Kurses, sind aber generell erschwinglich. So sind Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein in Heilbronn bereits ab 44,90 Euro verfügbar. Für betriebliche Ersthelfer übernimmt in vielen Fällen die Berufsgenossenschaft die Gebühren, sodass die Teilnahme für sie sogar kostenlos ist.Erste-Hilfe-Kurs in Heilbronn: Gut vorbereitet auf den NotfallNeben Privatpersonen richtet sich PRIMEROS auch an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in Heilbronn zu betrieblichen Ersthelfern ausbilden lassen möchten. Ein betrieblicher Ersthelfer muss im Notfall Erste Hilfe leisten können, bis professionelle Hilfe eintrifft. Die Anzahl der benötigten Ersthelfer hängt von der Betriebsgröße und dem Gefährdungspotenzial ab. In aller Regel werden aber mindestens drei Ersthelfer benötigt, um Ausfälle durch Urlaub oder Krankheit kompensieren zu können. PRIMEROS macht es Unternehmen leicht, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.Damit PRIMEROS neue Impulse in der Ersten Hilfe setzen kann, braucht es natürlich vor allem eines: qualifizierte Trainer. Deswegen werden die Ausbilder bei PRIMEROS bereits seit vielen Jahren im eigenen Haus geschult und fortgebildet, um einen exzellenten Unterricht zu ermöglichen. Die hohen Teilnehmerzahlen und das positive Feedback bestätigen den Erfolg dieses Konzepts. "Viele unserer Teilnehmer betonen, dass sie durch uns endlich die Sicherheit gewonnen haben, im Ernstfall besonnen zu handeln", betont Jan Christof Lehr. "Mit unseren Erste-Hilfe-Kursen möchten wir genau das ermöglichen."