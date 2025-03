Die Aktie des Datenanalyse-Unternehmens Palantir verzeichnete zu Wochenbeginn erhebliche Verluste. Im NASDAQ-Handel sackte das Papier um mehr als 10 Prozent ab und schloss bei 76,38 US-Dollar. Als Hauptursache gelten wachsende Rezessionsängste am Markt, die durch jüngste Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst wurden. Der Republikaner hatte erklärt, dass die US-Wirtschaft aufgrund seiner geplanten Zoll- und Handelspolitik mit "ein wenig Unruhe" rechnen müsse und schloss eine Rezession in diesem Jahr nicht kategorisch aus. Diese Aussagen lösten bei Anlegern, die ohnehin schon verunsichert waren, zusätzliche Bedenken aus.

Der massive Kursrückgang reiht sich in ein Muster hoher Volatilität ein, das für die Palantir-Aktie charakteristisch ist. Mit einem Beta-Wert von 1,88 reagiert das Papier überdurchschnittlich stark auf Marktbewegungen im Vergleich zum S&P 500. Trotz der beeindruckenden Jahresperformance mit einem Plus von über 200 Prozent binnen 52 Wochen, verzeichnet die Aktie allein im letzten Monat einen deutlichen Verlust von rund 34,5 Prozent. Im vorbörslichen Handel am Dienstag konnte sich das Papier mit einem leichten Anstieg von 0,58 Prozent auf 76,82 US-Dollar zunächst stabilisieren.

KI-Kooperation im Raumfahrtsektor verstärkt

Parallel zum Kursdrama expandiert Palantir seine Geschäftsaktivitäten im strategischen KI-Bereich. Das Unternehmen intensiviert seine Zusammenarbeit mit Voyager Technologies, um KI-gestützte Lösungen für die Raumfahrtsicherheit zu entwickeln. Diese Partnerschaft verbindet Voyagers Expertise in Signalverarbeitung und Aufklärungssoftware mit Palantirs KI- und Machine-Learning-Fähigkeiten. Das System soll in Echtzeit Weltraumobjekte erfassen und klassifizieren können, um potenzielle Bedrohungen im Weltraum frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen. Durch die Integration von Palantirs KI-Technologie werden Voyagers Verteidigungslösungen erweitert, wodurch fortschrittliche Verarbeitungsfähigkeiten vom Boden bis in den Weltraum ausgedehnt werden - ein wichtiger Beitrag zur nationalen Sicherheit in einem zunehmend umkämpften Weltraumumfeld.

