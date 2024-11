© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Der drittgrößte öffentliche Pensionsfonds der USA hat einige seiner größten Technologiewetten angepasst.Der New York State Common Retirement Fund, der Mitglieder des New York State and Local Retirement System, also Rentner und Begünstigte abdeckt, hat seine Positionen in Palantir, Nvidia und Apple reduziert und im dritten Quartal mehr Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) gekauft. Das wurde durch eine Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) offengelegt. Der New York State Common Retirement Fund verkaufte demnach 231.600 Palantir-Aktien und beendete das dritte Quartal mit 1,1 Millionen Aktien. Die Titel wurden im September in den S&P-500-Index aufgenommen, was für …