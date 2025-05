Allen Widrigkeiten zum Trotz fiel die Marktstimmung in der vergangenen Woche sehr gut aus, insbesondere an den hiesigen Börsen. Doch auch in Übersee gab es Grund für gute Stimmung, etwa aufgrund der von Nvidia vorgelegten Zahlen. Kurz vor dem Wochenende machte sich allerdings hier und da auch wieder Skepsis breit.

