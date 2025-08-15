Viel Vertrauen hat die Plug Power-Aktie bei Anlegern schon verspielt. und auch positive Nachrichten führen nicht mehr unbedingt zu Kurssprüngen. WIe ist die langfristige Perspektive? Kommt jetzt endlich die Wende bei diesem Wasserstoffunternehmen? Plug Power zeigt im zweiten Quartal 2024 bemerkenswerte Fortschritte in seiner strategischen Neuausrichtung. Das Wasserstoffunternehmen konnte seinen Umsatz um 21 Prozent auf 174 Millionen Dollar steigern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE