Der E-Fahrzeughersteller verzeichnet massive Kursverluste seit Januar, während namhafte Finanzinstitute wie Morgan Stanley weiterhin Wachstumspotential prognostizieren.

Die Tesla-Aktie erlebt derzeit einen beunruhigenden Abwärtstrend. Der Kurs des Elektroautoherstellers ist seit Jahresbeginn um rund 44 Prozent eingebrochen. Besonders dramatisch war der jüngste Kurssturz von 15 Prozent auf 222,15 US-Dollar an einem einzigen Handelstag, wodurch etwa 130 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet wurden - mehr als der Gesamtwert von Ford und General Motors zusammen. Dieser Einbruch erfolgte im Rahmen einer breiteren Marktkorrektur, bei der der S&P 500 um 2,7 Prozent und der technologielastige Nasdaq um 3,8 Prozent nachgaben. Die Tesla-Aktie hat mittlerweile alle Kursgewinne seit dem Wahlsieg von Donald Trump am 5. November wieder abgegeben. In einer bemerkenswerten Geste der Unterstützung für Konzernchef Elon Musk kündigte der ehemalige US-Präsident an, ein Tesla-Fahrzeug kaufen zu wollen - ein symbolischer Akt inmitten zunehmender Kritik an Musks Rolle bei Personalkürzungen und Budgetreduzierungen in Bundesbehörden.

Investmentbanken bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Trotz der besorgniserregenden Kursentwicklung halten mehrere große Finanzinstitute an ihren positiven Prognosen für Tesla fest. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tesla als ihren "Top-Pick" im amerikanischen Automobilsektor bestätigt und ein Kursziel von 430 US-Dollar festgelegt, was einem Wachstumspotenzial von über 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Bank betont dabei besonders Teslas Expansion in die Bereiche künstliche Intelligenz und Robotik. Nach ihrer Einschätzung könnte jedes Prozent des US-Arbeitsmarktes, das durch den humanoiden Roboter "Optimus" erschlossen wird, etwa 100 US-Dollar zum Aktienwert von Tesla beitragen. Im vorbörslichen Handel zeigte sich bereits eine leichte Erholung - die Aktie legte um 4,7 Prozent zu und führte damit die Gewinne unter den sogenannten "Magnificent Seven"-Technologiewerten an. Auch andere Analysten bleiben zuversichtlich: Wedbush-Experte Dan Ives hält Tesla weiterhin auf der "Best Ideas List" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar und vermutet, dass Musks politisches Engagement letztlich Tesla zugutekommen könnte, indem es ein dereguliertes Umfeld schafft, das der Entwicklung autonomer Fahrtechnologien förderlich ist.

