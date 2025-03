© Foto: Dall-E

Am Montag crashte abermals die Tesla-Aktie. Seit Tesla am 17. Dezember ein Allzeithoch erreichte, sind die Aktien um gut 53 Prozent gefallen. Wann beginnt wieder die Bodenbildung der Aktie?Gemessen an der Marktkapitalisierung hat Tesla seit dem 17. Dezember 795 Milliarden US-Dollar verloren. Das Unternehmen ist jetzt kleiner als Berkshire Hathaway, Broadcom, Eli Lilly, Saudi Aramco und Taiwan Semiconductor. Es liegt noch ein paar Millionen vor Walmart. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 259 auf 225 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Joseph Spak kappte am Montag seine Auslieferungsprognosen für das erste Quartal und das Gesamtjahr. Für …