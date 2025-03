Luxemburg, März 11, 2025 (ots/PRNewswire) -Das neue Angebot wird noch mehr FM-Kunden bei der Umstellung auf erneuerbare Energien unterstützenGewerblicher Sachversicherer FM gab heute bekannt, dass seine Versicherungspolice für den Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien nun auch Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zur Verfügung steht und bringt damit jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung und im Ingenieurwesen im Bereich der Energieerzeugung in diesen wachsenden Markt ein.Das neue Angebot von FM wird Kunden in der EMEA-Region bei der Umstellung auf alternative Energien durch Forschung und Innovation helfen und den allgemeinen Fortschritt in der Branche der erneuerbaren Energien unterstützen. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien als Reaktion auf die Ziele zur Verringerung der Klimaemissionen beschleunigen wird, auch wenn die Branche mit Herausforderungen konfrontiert ist, die mit neuen Technologien und einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Schadensereignissen, insbesondere klimabedingten Gefahren, zusammenhängen. Die Einführung der FM-Betriebsrichtlinie für erneuerbare Energien in der EMEA-Region wird den Kunden von FM helfen, sich in dieser sich schnell entwickelnden Risikolandschaft zurechtzufinden."Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien auf weitere FM-Kunden in der ganzen Welt auszuweiten", sagte Doug Patterson, Senior Vice President, Forest Products and FM Renewable Energy bei FM. "Mit den Forschungskapazitäten von FM und dem ingenieurbasierten Ansatz zur Risikominderung und zum Schutz der Ziele unserer Kunden sind wir in einer einzigartigen Position, um unseren Kunden bei der Energiewende zu helfen und eine führende Rolle bei der Unterstützung der sich entwickelnden Branche der erneuerbaren Energien zu übernehmen.Letztes Jahr kündigte FM die Gründung von FM Renewable Energy an, das sich auf Forschung, Entwicklung von Standards und Technik zur Vermeidung von Verlusten in den Bereichen Freiflächen-Solaranlagen, Onshore-Windkraftanlagen und Batteriespeichersysteme (BESS) konzentriert. Seit 70 Jahren bedient FM Stromerzeuger in einer Vielzahl von Energiesektoren, darunter Wasserkraft, Biomasse und Energiegewinnung aus Abfall. FM Renewable Energy unterstützt führende Unternehmen bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von widerstandsfähigen und zuverlässigen Energieprojekten - und bei deren langfristigem Schutz.Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sind mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert, von Windstürmen und Hagel bis hin zu Blitzschlag und Anlagenausfall. FM bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zum Schutz von Betrieben im Bereich der erneuerbaren Energien an, darunter Berichte über die Auswirkungen des Klimawandels, Beratungsdienste für Geschäftsrisiken und forschungsbasierte Datenblätter.Über FMFM wurde vor fast zwei Jahrhunderten gegründet und ist ein führender Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dessen Kapital, wissenschaftliche Forschungskapazitäten und technisches Fachwissen ausschließlich dem Risikomanagement von Immobilien und der Widerstandsfähigkeit seiner Versicherungsnehmer gewidmet sind. Diese Eigentümer, die die Überzeugung teilen, dass die meisten Sachschäden vermeidbar sind, repräsentieren viele der weltweit größten Organisationen, darunter eines von vier Fortune-500-Unternehmen. Sie arbeiten mit FM zusammen, um die Gefahren besser zu verstehen, die sich auf die Kontinuität ihres Geschäftsbetriebs auswirken können, und um kosteneffiziente Risikomanagemententscheidungen zu treffen, indem sie die Verhütung von Sachschäden mit Versicherungsschutz kombinieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2462901/FM_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fm-renewable-energy-startet-unter-emea-302397865.htmlPressekontakt:ROBERT JULAVITS,VP,STRATEGISCHE KOMMUNIKATION,M: +1 415-806-5120,ROBERT.JULAVITS@FMGLOBAL.COMOriginal-Content von: FM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101645/100929525