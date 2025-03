Linz (www.anleihencheck.de) - Die heute veröffentlichten Inflationsdaten für Ungarn zeigen im Jahresvergleich mit 5,6 % einen leichten Anstieg und fallen somit höher aus als vorab vom Markt erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Analysten hätten mit einem leichten Rückgang von 0,2% auf 5,3% gerechnet. Die nächste Zinssitzung der ungarischen Nationalbank MNB finde am 25.03.2025 statt. Derzeit gehe der Markt davon aus, dass in der kommenden Zinssitzung keine Senkung beschlossen werde und auf dem derzeitigen Niveau von 6,5% bleibe. Der EUR/HUF-Kurs notiere derzeit um 399,10. (11.03.2025/alc/a/a) ...

