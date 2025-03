© Foto: Cigdem Simsek - Zoonar.com/Cigdem Simsek

Die Hoffnungen auf eine Krypto-Rallye sind zerschlagen. Der Bitcoin-Absturz reißt Altcoins mit in die Tiefe und sorgt für schmerzhafte Liquidationen. Die Kryptomärkte erlebten einen dramatischen Einbruch, als Bitcoin (BTC) innerhalb von 24 Stunden um 4,5 Prozent absackte und die Marke von 80.000 US-Dollar durchbrach. Diese Korrektur löste eine massive Verkaufswelle aus, bei der Dogecoin (DOGE) und Ethereum (ETH) um jeweils 9 Prozent einbrachen. Insgesamt wurden über 700 Millionen US-Dollar in Long-Positionen liquidiert, was insbesondere gehebelte Trader hart traf. Die größten Verluste entfielen auf BTC-Bullen, die mit 420 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen konfrontiert wurden, …