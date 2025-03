Die meistgehandelten Produkte: HelloFresh verfehlt Erwartungen und verliert zweistellig!

Aktuelle Entwicklungen am Markt:

Aktienmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen robust. Der DAX notiert im frühen Handel mit leichten Gewinnen und bewegt sich oberhalb der Marke von 22.700 Punkten. Positive Signale im Streit um das Finanzpaket sowie Kursgewinne bei Volkswagen stützen die Stimmung.

Der heutige Handelstag, ist geprägt von Unternehmensnachrichten und politischen Entwicklungen, die die Märkte beeinflussen. Besonders im Fokus stehen dabei die aktuellen Geschäftszahlen großer Konzerne sowie politische Entscheidungen. Anleger blicken gespannt auf die weiteren Entwicklungen in den kommenden Tagen.

Unternehmensnachrichten prägen den Markt:

HelloFresh hat mit seinem aktuellen Ausblick die Erwartungen enttäuscht. Trotz eines Sparkurses prognostiziert der Kochboxenlieferant einen Umsatzrückgang, was Investoren verunsichert.

Henkel hingegen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an, was positiv aufgenommen wurde. Der Konsumgüterkonzern plant, eigene Aktien zurückzukaufen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Volkswagen meldete einen Gewinneinbruch, bedingt durch Schwächen im China-Geschäft und hohe Umbaukosten. Der Konzern steht vor Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit EUR/CHF Bull UG0U9T 7,71 0,96082 CHF 0,886994 CHF 15,82 Open End DAX® Bull UG25ZG 11,54 22743,5 Punkte 21609,192576 Punkte 19,05 Open End DAX® Bull UG0WSU 25,61 22743,5 Punkte 20191,302364 Punkte 8,79 Open End Tesla Bear UG3C8J 3,38 232,21 USD 267,011412 USD 6,64 Open End Thyssenkrupp Bull UG35X4 2,64 8,441 EUR 5,819872 EUR 3,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG33KS 4,76 22764,5 Punkte 22725,00 Punkte 25,02 21.03.2025 Rheinmetall Call UG0JV2 27,43 1156 EUR 1000,00 EUR 3,06 17.09.2025 Henkel AG & Co. Call HD4VYG 0,32 78,88 EUR 85,00 EUR 27,32 17.12.2025 E.ON SE Call HD2UR8 0,22 12,895 EUR 16,00 EUR 9,87 17.12.2025 DAX® Put UG2LRB 2,78 22725,5 Punkte 22300,00 Punkte -30,64 21.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla Short UG169L 10,91 229,12 USD 249,924464 USD -8 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1 247,07 USD 159,562018 USD 3 Open End Leonardo S.p.A. Long UG3KQH 9 44,285 EUR 34,407034 EUR 5 Open End DAX® Long HD6SG1 28 22747,5 Punkte 20362,088061 Punkte 10 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR7 6 380,23 USD 253,512144 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2025; 11:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.