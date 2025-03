(neu: mittelfristiges Margenziel, Telefonkonferenz, Analysten-Stimme, Kurs)

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy will auch im laufenden Jahr kräftig wachsen. Der Umsatz soll um mindestens ein Viertel zulegen, wie die frühere Shop Apotheke am Dienstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Das wären im schlechtesten Fall 3,0 Milliarden Euro und damit in etwa so viel, wie Analysten im Mittel auf dem Zettel haben. Dabei sollen sich die Erlöse mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland auf über 500 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Bei der Profitabilität könnte Redcare die Anleger womöglich erneut enttäuschen - oder aber positiv überraschen. An der Börse kamen die Neuigkeiten glänzend an.

Die im MDax notierte Redcare-Aktie legte am Vormittag zeitweise bis auf 144,40 Euro zu und kosteten damit so viel wie noch nie in diesem Jahr. Damit rückt auch das im November erreichte Zwischenhoch von über 170 Euro wieder näher. Das Rekordhoch von 248 Euro von vor vier Jahren liegt allerdings in weiter Ferne. Zuletzt notierte die Aktie noch knapp 12 Prozent im Plus bei 136,60 Euro.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sah seine Erwartungen mit Blick auf das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) 2024 erfüllt. Stark sei der Ausblick auf das Jahr 2025. Er bringe Aufwärtspotenzial für die Umsatz- wie für die Gewinnschätzungen mit sich.

Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll sich 2025 auf 2 bis 2,5 Prozent etwas verbessern. Analysten erwarteten bislang im Schnitt 2,3 Prozent.

Mittel- bis langfristig strebt der Vorstand um Chef Olaf Heinrich nach wie vor eine operative Marge von über 8 Prozent an. Finanzchef Jasper Eenhorst wollte in einer Telefonkonferenz für dieses Ziel aber weiterhin kein festes Jahr nennen. Seiner Meinung nach ist es für das Unternehmen wichtiger, kräftig zu wachsen. Das sei die Basis für eine höhere Profitabilität, an deren Verbesserung aber "selbstverständlich" gearbeitet werde.

Redcare hatte bereits im Januar Umsatzzahlen bekannt gegeben, diese wurden nun bestätigt. Demnach stieg der Erlös 2024 um fast ein Drittel auf 2,4 Milliarden Euro.

Das bereinigte operative Ergebnis sank hingegen um über ein Drittel auf 33,3 Millionen Euro, wobei sich die Marge auf 1,4 Prozent mehr als halbierte. Am Markt wurde ein weniger starker Rückgang erwartet. Im Schlussquartal schrieb Redcare im Tagesgeschäft sogar rote Zahlen.

Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre 2024 ein weiterer Verlust: Er erhöhte sich auf 45,5 Millionen Euro nach einem Minus von 12 Millionen ein Jahr zuvor.

Für Warburg-Analyst Michael Heider bestätigen die Resultate, dass Redcare die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa sei. Das Kursniveau der Aktie sieht er als Kaufgelegenheit./lew/mis/jha/