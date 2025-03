Der Kurs der Redcare Pharmacy-Aktie dümpelte in den beiden vergangenen Monaten zwischen 110 und 125 € auf und ab, doch am Dienstagmorgen meldet sich die Online-Apotheke mit einem Kursplus von mehr als +10% auf über 135 € mit einem starken Lebenszeichen zurück. Was steckt hinter dem Kurssprung und was bedeutet das für Anleger? Dynamisches Wachstum Hinter dem Kurssprung der Redcare Pharmacy-Aktie steckt die Vorstellung der Jahreszahlen 2024 und des ...

