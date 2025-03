Google erweitert immer mehr Dienste um KI-Funktionen. Ein Gmail-Update nutzt die Technologie jetzt auch dafür, keine Termine mehr zu verpassen. So funktioniert das Ganze. Google arbeitet weiter daran, die Funktionalität seines E-Mail-Dienstes zu erweitern. Die neueste Änderung betrifft User:innen von Gemini in Gmail, die auch den Kalender von Google nutzen. Wie der Tech-Konzern in seinem offiziellen Blog schreibt, kann Gemini nach dem nächsten Update ...

Den vollständigen Artikel lesen ...