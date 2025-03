Estée Lauder hat heute die Ernennung von Dr. Matthew Walker, PhD, zum ersten Globalen Wissenschaftlichen Berater für Schlaf der Marke bekannt gegeben. Dank seiner Expertise soll er die Wirkung von Estée Lauder's Hautpflege für die Nacht erforschen und Verbraucher über die Beziehung zwischen Schlaf und Gesundheit aufklären.

Dr. Walker ist ein bekannter Autor, auf den Schlaf spezialisierter Wissenschaftler und Professor für Neurowissenschaften und Psychologie an der University of California, Berkeley. Er wird auf Basis der neuesten Forschungsergebnisse die Arbeit von Estée Lauder zum Einfluss von schlechtem Schlaf auf die Gesundheit der Haut unterstützen.

"Meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich über die hohe Bedeutung des Schlafs für die Gesundheit zu informieren," sagte Dr. Walker. "Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Estée Lauder, einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Marke. Wir werden die Verbraucher auf der ganzen Welt über die Wirkung des Schlafs auf den Gemütszustand, den Körper und die Haut unterrichten."

"Seit mehr als 40 Jahren erforscht Estée Lauder das Verhalten der Haut während der Nacht. Seit Kurzem konzentrieren wir uns auf die Wirkung von schlechtem Schlaf auf die Haut," sagte Jennifer Palmer, Senior Vice President, Global Innovation Development Science Leadership, Estée Lauder. "Durch die Zusammenarbeit mit Dr. Walker, einem anerkannten Experten für Schlaf, können wir unser Verständnis der Prozesse weiter vertiefen und unsere Verbraucher entsprechend unterrichten und inspirieren."

Dr. Walker wird sowohl an internen als auch externen Events teilnehmen, Pressetermine wahrnehmen und Informationsmaterialien für die Marken-Channels erstellen. Estée Lauder wird auch der exklusive Beauty Partner der neuen Global Sleep Education Foundation von Dr. Walker. Deren Ziel ist es, die sich global ausbreitenden Schlafstörungen durch kostenfreie Bildungsprogramme zu bekämpfen und die Erforschung des Schlafs weiter voranzutreiben.

ÜBER ESTÉE LAUDER

Estée Lauder ist die Flaggschiff-Marke von The Estée Lauder Companies Inc. Die Marke, die von Estée Lauder, einer der ersten weiblichen Unternehmerinnen, gegründet wurde, folgt weiterhin ihrer Mission, innovative, anspruchsvolle und wirkungsvolle Hautpflege- und Makeup-Produkte sowie Düfte zu entwickeln und dabei die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen zu erfüllen. Heute ist Estée Lauder weltweit in mehr als 150 Ländern aktiv und interagiert mit den Kundinnen über mehrere Touchpoints vom traditionellen Geschäft bis zu digitalen Kanälen. Dabei tritt die Marke Estée immer authentisch mit klarem Profil auf.

ÜBER DR. MATTHEW WALKER

Matthew Walker, Ph.D., ist ein Professor der Neurowissenschaften an der University of California, Berkeley. Walker schreibt für die The New York Times und hat den internationalen Bestseller 'Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams' verfasst. Vor Kurzem hat Bill Gates dieses Werk zu einem aus seiner Sicht fünf besten Bücher deklariert. Matt Walker's TED Talk 'Sleep is Your Superpower' hat mehr als 20 Millionen Zuschauer. Er hat mehrere Forschungsaufträge von der National Science Foundation und den National Institutes of Health erhalten. 2020 wurde Walker der Carl Sagan Prize for Science Achievements verliehen. Walker erforscht die Wirkung des Schlafs auf die menschliche Gesundheit. Er ist in zahlreichen Podcasts (z.B. Andrew Huberman, Joe Rogan, Peter Attia), im Fernsehen und in Radiosendungen aufgetreten, wie zum Beispiel CBS' "60 Minutes," National Geographic Channel, NOVA Science, NPR und der BBC. Er ist auch der Host des mit fünf Sternen ausgezeichneten Podcast 'The Matt Walker Podcast'.

