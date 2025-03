Japan - Schwächelnde Wirtschaft im Land der aufgehenden Sonne

Werbung







Geringere Investitionen führen zu einem schwachen Wirtschaftswachstum in Japan.



In der Nacht veröffentlichte die viert größte Volkswirtschaft der Welt ihre Bruttoinlandsproduktzahlen. Das Wirtschaftswachstum betrug 2,2 Prozent, womit es 60 Basispunkte unter der letzten Prognose aus dem Januar 2025 lag. Die Abweichung nach unten wurde vor allem durch geringer ausgefallene Investitionen im öffentlichen und privaten Sektor getrieben. Diese wirtschaftlichen Entwicklungen sind besonders interessant in Hinsicht auf die nächste Zinsentscheidung der Bank of Japan (BOJ) am 18. und 19. März 2025. Der Wechselkurs EUR-JPY reagierte auf diese Nachricht stark. Der japanische Yen war zeitweise knapp 1% schwächer, mit einem Wechselkurs von 160,89. Der Nikkei 225 reagiert nach Bekanntgabe negativ und notierten zeitweise knapp 3% im Minus. Anschließend erholte er sich im Laufe des japanischen Handelstages wieder. Nachbörslich stiegen die Futures auf den Nikkei sogar um 1%.









