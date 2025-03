DJ BIZ: Einfluss von US-Daten auf Bond-Märkte nimmt zu

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Einfluss von US-Konjunkturdaten auf ausländische - besonders auf Anleihemärkte - hat nach Aussage der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in letzter Zeit zugenommen. In ihrem aktuellen Quartalsbericht weist die BIZ darauf hin, dass außerdem der Einfluss von Daten-Überraschungen zuletzt etwa viermal so groß wie im vergangenen Jahrzehnt gewesen sei. Mögliche Erklärungen sind laut BIZ weltweite Veränderungen der Erwartungen in Reaktion auf Fed-Zinsentscheidungen oder die Portfolio-Anpassungen weltweit tätiger Investoren.

"Rund ein Drittel der Varianz unerwarteter Veränderungen der 10-jährigen Renditen deutscher und britischer Staatsanleihen lässt sich auf unerwartete Veränderungen der 10-jährigen Renditen in den USA zurückführen", heißt es in dem Bericht mit Blick auf das Jahr 2024. Diese Entwicklung habe sich im zweiten Halbjahr verstärkt und Anfang 2025 einen Höhepunkt erreicht. Insgesamt beeinflussten US-Treasuries demnach viel stärker die Anleihemärkte anderer Industrieländer als umgekehrt.

Eine große Rolle spielten dabei Daten-Überraschungen. "So wirkten sich beispielsweise Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt in den Jahren 2023-24 etwa viermal stärker aus als im Durchschnitt des vorangegangenen Jahrzehnts", schreibt die BIZ. Ein ähnliches Muster zeige sich auch bei den Inflationsüberraschungen, die vor 2023 kaum oder gar keine Auswirkungen auf die Renditen der anderen Industrieländer gehabt hätten, seitdem aber als Treiber der Renditen von Kernanleihen sehr wichtig geworden seien.

Mehrere Faktoren können diesen Entwicklungen laut BIZ-Analyse zugrunde liegen. "Erstens haben Zinsanpassungen der Federal Reserve erhebliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte, da sie die Erwartungen und die Stimmung der Anleger weltweit beeinflussen", heißt es in dem Bericht. Zweitens könnten die Übertragungen auf internationale Portfolioströme zurückzuführen sein, da globale Anleger ihre Portfolios umschichteten und Schocks von den US-Renditen auf andere Industrieländer übertrügen. Fazit der BIZ: "Der unverhältnismäßig große Einfluss der US-Anleiherenditen auf andere Industrieländer bei begrenzten gegenseitigen Effekten stützt die Annahme asymmetrischer Übertragungen und unterstreicht die dominante Rolle der USA auf den globalen Finanzmärkten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.