DJ MAKRO TALK/Europa muss Rüstung auf mindestens 3% des BIP steigern

Europa muss seine Militärausgaben nach Berechnungen von Goldman-Sachs-Volkswirten in den nächsten fünf Jahren von derzeit 2 auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigern, wenn es die US-Militärhilfe für die Ukraine ersetzen, die europäischen Militärvorräte und die Infrastruktur wiederaufbauen und den jährlichen Investitionsfluss Russlands in neue Lieferungen ausgleichen will. "Angesichts ihrer bisherigen Minderausgaben werden von Deutschland, Italien und Spanien wahrscheinlich höhere Investitionserhöhungen erwartet als von Frankreich, Großbritannien und der übrigen EU", schreiben sie in einer Analyse.

Diese Schätzung sehen die Analysten aber nur als untere Grenze der zusätzlichen erforderlichen Militärausgaben an, da Europa a) während des Kalten Krieges (mit klarer Unterstützung der USA) mehr als 3 Prozent seines BIP für Verteidigung ausgab, b) Europa die militärischen Fähigkeiten Russlands möglicherweise übertreffen möchte, c) die europäische Wiederaufrüstung wahrscheinlich kapitalintensiver sein müsse als die Russlands und d) zusätzliche Fixkosten für die Entwicklung eigener Militärtechnologie unabhängig von den USA anfallen könnten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2025 08:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.