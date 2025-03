Die Aktien von Rotork verzeichneten am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von mehr als 5 Prozent nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024. Trotz eines Rückgangs des Vorsteuergewinns von 150,64 Millionen GBP im Vorjahr auf 140,46 Millionen GBP konnte der Spezialist für intelligente Durchflusssteuerung und Instrumentierungslösungen überzeugende Zahlen präsentieren. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg auf 183,01 Millionen GBP, was die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist das organische Umsatzwachstum, das mit 8,2 Prozent die Markterwartungen übertraf. Der Gesamtumsatz kletterte auf 754,43 Millionen GBP, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 719,15 Millionen GBP des Vorjahres entspricht. Die EBITA-Marge lag 20 Basispunkte über den Prognosen, während das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei soliden 0,99 stand. Der Vorstand plant eine Erhöhung der Gesamtdividende um 7,6 Prozent auf 7,75 Pence je Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens widerspiegelt.

Expansion in Asien und Aktienrückkauf stärken Marktposition

Ein strategischer Meilenstein für Rotork ist die kürzlich angekündigte Übernahme des südkoreanischen Elektroantriebs-Herstellers Noah Actuation für 44 Millionen GBP. Das in Seoul ansässige Unternehmen wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 17,5 Millionen GBP und ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Millionen GBP erwirtschaften. Diese Akquisition, die mit einem geschätzten Faktor von 2,5 des Umsatz-Unternehmenswerts für 2025 bewertet wird, soll etwa 2,3 Prozent zum Gesamtumsatz von Rotork im kommenden Jahr beitragen und die geografische Präsenz des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum erheblich stärken. Parallel dazu kündigte Rotork ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Millionen GBP an, was etwa 1,9 Prozent der Marktkapitalisierung entspricht und die disziplinierte Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Mit einer Netto-Cash-Position von 125 Millionen GBP zum Jahresende 2024, einer beeindruckenden Free-Cashflow-Konversion von 119 Prozent und einer Kapitalrendite von 37 Prozent bestätigt Rotork seine finanzielle Stärke. Für das laufende Jahr 2025 bleibt das Unternehmen trotz Herausforderungen wie einem schlankeren Auftragsbestand und unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen optimistisch und bekräftigt sein Ziel, im Rahmen des Growth+ Programms ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich sowie bereinigte Betriebsmargen im mittleren 20er-Bereich zu erreichen.

